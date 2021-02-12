Москва онлайн покажет центр города во время снежного апокалипсиса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин





12 февраля съемочная группа Москвы онлайн понаблюдает за обстановкой на центральных улицах города во время снегопада.

Сегодня и субботу, 13 февраля, будет идти сильный снег, а скорость ветра при этом составит до 20 метров в секунду.

Предупреждение о непогоде выпустил столичный главк МЧС. Горожанам рекомендуется обходить рекламные щиты, парковать машины вдали от деревьев и шатких конструкций. Автомобилистам нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Смотрите трансляцию 12 февраля в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.