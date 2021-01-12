Еще пять участков бывших промзон реорганизуют

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Градостроительно-земельная комиссия столицы одобрила проект комплексного развития бывшей промзоны Автомоторная и предложения о границах комплексного развития территорий двух участков промзоны Курьяново, а также участков промзон Каширское Шоссе и Южное Очаково, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в эти проекты инвестируют свыше 240 миллиардов рублей.
"На заседании был рассмотрен проект комплексного развития промзоны Автомоторная, по нему на участке площадью 77 гектаров появятся жилые дома, объекты для отдыха и занятий спортом, а также новые производства. Еще по четырем участкам в промзонах Каширское Шоссе, Южное Очаково и Курьяново были одобрены предложения о границах их реорганизации", – рассказал он.
Ефимов уточнил, что там планируют возвести объекты общественного и производственного назначения общей площадью более одного миллиона квадратных метров. Это позволит получить почти 37 тысяч рабочих мест.
"Ожидаемый объем инвестиций составит более 240 миллиардов рублей, а бюджетный эффект — порядка 13 миллиардов рублей в год", – добавил вице-мэр.
Ранее Ефимов рассказал, что бывшие промзоны Соколиная Гора и Алтуфьевское Шоссе реорганизуют. По его словам, новые территории будут развивать за счет строительства социальной и жилой инфраструктуры, а также общественно-производственной застройки. Реконструкция промзон приведет к тому, что в Москве появится 22 тысячи новых рабочих мест.
Кроме того, общественно-производственные объекты, жилье и социальная инфраструктура появятся на месте бывшей промзоны Осташковское Шоссе и двух территорий в промзоне Грайвороново. Суммарно эти территории занимают более 35 гектаров.
В Москве началось развитие территории бывших промзон
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