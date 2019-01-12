Мост через Канал имени Москвы в Мневниках планируют открыть до конца года

Мост через Канал имени Москвы в Мневниках планируют открыть до конца 2019 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мост через Канал имени Москвы в составе Северо-Западной хорды будет завершен до конца года", − цитирует его Агентство "Москва". Он назвал будущий мост уникальным объектом. "Будет вестись сложная работа вблизи застройки", − добавил Хуснуллин.

Заммэра рассказал и о планах по созданию в Мневниковской пойме тематического природного парка. После работ по благоустройству там также появится комфортная набережная для прогулок, отметил он.

В начале января Сергей Собянин сообщил, что в этом году в столице построят около 100 километров дорог. В частности, откроется новый участок Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта, а балочный мост через шлюз № 9 Канала имени Москвы обеспечит съезд с улицы Народного Ополчения в Мневниковскую пойму. Новый мост будет входить в состав Северо-Западной хорды. Кроме того, для автомобилистов станет доступен участок Северо-Восточной хорды от Открытого шоссе до Лосиноостровской улицы.