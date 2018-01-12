Москва совместно с ЦДРИ запустит культурные программы в здании на Рождественке

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Представители правительства Москвы встретились с членами правления Центрального дома работников искусств (ЦДРИ) и обсудили вопросы сотрудничества в области культуры. При поддержке властей города несколько проектов пройдет в историческом здании ЦДРИ на Рождественке.
"Мы договорились, что у нас будут общие проекты. Здание, которое является памятником истории и в котором с 1938 года располагается ЦДРИ, привлечет еще больше внимания к Дому и поможет создать еще больше интересных проектов", – сказала после встречи 11 января директор и художественный руководитель ЦДРИ Елена Смирнова.
И если раньше организация вынуждена была отказываться от некоторых инициатив, то с финансовой поддержкой города многие проекты можно будет реализовать на более высоком уровне. Что, несомненно, привлечет большую аудиторию и поможет сделать работу ЦДРИ более интересной для горожан.
Помимо этого, власти Москвы решили предоставить Центральному дому работников искусства целевую субсидию для полного погашения долга за аренду, который накопился у организации с 2015 года. Известные артисты, члены правления ЦДРИ отметили, что помощь правительства очень значима.
С момента основания ЦДРИ стал центром культурной жизни Москвы, и служил площадкой для общения и взаимодействия деятелей всех видов искусств, творческой молодежи и интеллектуальной элиты страны. Артисты выступали по всей стране – от Черного моря до Камчатки и даже на дрейфующей станции "Северный полюс".
В ЦДРИ делали первые шаги многие молодые артисты и художники, получившие потом известность и всеобщее признание. В их числе: Леонид Енгибаров, Илья Глазунов, Рафаэль Клейнер, Александр Филиппенко, Владимир Качан, Олег Янковский, Ефим Шифрин.
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