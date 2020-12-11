Японские бычьи акулы появились в "Москвариуме"

Фото: пресс-служба "Москвариума"
Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ покажет 12 декабря интернет-пользователям японских бычьих акул, которые живут в бассейне № 58 "Скаты и акулы". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточняется, трансляция познавательной лекции будет доступна с 12:00 на YouTube-канале и страницах центра в соцсетях Instagram, Facebook и "ВКонтакте".
"Японские бычьи акулы в дикой природе ведут скрытный образ жизни, прячась в камнях. А у наших зрителей есть уникальная возможность понаблюдать за их повадками. Это удивительные рыбы, популяцию которых мы хотим не только сохранить, но и приумножить. В "Москвариуме" для их жизни и будущего выведения потомства созданы все необходимые условия", – рассказала руководитель биологической службы "Москвариума" Ирина Мейнцер.
Эти рыбы стали 11-м видом акул, который представлен в экспозиции океанариума. Длина тела каждого из хищников составляет около 80 сантиметров. Согласно оценкам ихтиологов, им около пяти лет.
На онлайн-занятии все желающие узнают об открытии вида японских бычьих акул, вкладе российских ученых в его изучение, ареале обитания, особенностях их рациона и многом другом.
Ранее в проекте "Активный гражданин" запустили голосование. Москвичам предстоит выбрать, в каком формате будут проходить онлайн-мероприятия на ВДНХ – видеоэкскурсии, видеолекции, мастер-классы онлайн, видеотрансляции концертов и спектаклей. Также можно предложить свой вариант.
ВДНХ реализует онлайн-программу с 31 марта. К дистанционным мероприятиям присоединяются не только москвичи, но и жители других городов и стран. Все желающие могут посмотреть программу онлайн-мероприятий на сайте выставки в разделе "ВДНХ онлайн" и в официальных соцсетях.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: