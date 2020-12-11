Японские бычьи акулы появились в "Москвариуме"

Фото: пресс-служба "Москвариума"

Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ покажет 12 декабря интернет-пользователям японских бычьих акул, которые живут в бассейне № 58 "Скаты и акулы". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, трансляция познавательной лекции будет доступна с 12:00 на YouTube-канале и страницах центра в соцсетях Instagram, Facebook и "ВКонтакте".

"Японские бычьи акулы в дикой природе ведут скрытный образ жизни, прячась в камнях. А у наших зрителей есть уникальная возможность понаблюдать за их повадками. Это удивительные рыбы, популяцию которых мы хотим не только сохранить, но и приумножить. В "Москвариуме" для их жизни и будущего выведения потомства созданы все необходимые условия", – рассказала руководитель биологической службы "Москвариума" Ирина Мейнцер.

Эти рыбы стали 11-м видом акул, который представлен в экспозиции океанариума. Длина тела каждого из хищников составляет около 80 сантиметров. Согласно оценкам ихтиологов, им около пяти лет.

На онлайн-занятии все желающие узнают об открытии вида японских бычьих акул, вкладе российских ученых в его изучение, ареале обитания, особенностях их рациона и многом другом.

Ранее в проекте "Активный гражданин" запустили голосование. Москвичам предстоит выбрать, в каком формате будут проходить онлайн-мероприятия на ВДНХ – видеоэкскурсии, видеолекции, мастер-классы онлайн, видеотрансляции концертов и спектаклей. Также можно предложить свой вариант.

ВДНХ реализует онлайн-программу с 31 марта. К дистанционным мероприятиям присоединяются не только москвичи, но и жители других городов и стран. Все желающие могут посмотреть программу онлайн-мероприятий на сайте выставки в разделе "ВДНХ онлайн" и в официальных соцсетях.

