Посетители Московского зоопарка смогут отправить письмо Деду Морозу с 12 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почта Деда Мороза откроется в Московском зоопарке 12 декабря и будет работать до 7 января, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.

"Специальные ящики в Московском зоопарке будут принимать письма до 7 января", – говорится в сообщении.

Как отмечается, письма будут доставлять в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге сотрудники "Почты России".

Ранее помощники Деда Мороза напомнили о правилах написания письма с новогодними пожеланиями. Во-первых, письмо лучше не начинать с пожеланий. Сперва надо указать, кому направлено письмо (Деду Морозу), а затем поприветствовать волшебника. Затем нужно написать немного о себе: как вас зовут, где вы живете, что делали целый год. Можно поведать о самых сокровенных своих желаниях. В конце письма обязательно надо попрощаться и указать дату, когда было написано письмо.

Чаще всего в своих письмах к Деду Морозу дети просят, чтобы их близкие были счастливы и здоровы. Среди самых популярных пожеланий также смартфоны, куклы и машины. В канцелярии Деда Мороза рассказали, что письма делятся на творческие и добрые. Первые содержат поделки и рисунки, вторые – рассказы о себе, своей семье и добрых делах.

