В Москве начали высаживать деревья-крупномеры

11 декабря, 18:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве начались работы по высадке деревьев-крупномеров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает Агентство "Москва".
"Работы проводятся на площади у станции метро "Улица 1905 года", в переулках Китай-города, на территории исторического входа в Парк Горького с Ленинского проспекта, на Андреевской набережной, улице Лесная и прилегающим к ней улицам и переулкам", – сказал Бирюков.
До конца 2018 года будет высажено 745 деревьев, весной 2019 года – более 19 тысяч кустарников. Обычно взрослые деревья-крупномеры высотой 7–9 метров и обхватом ствола 20–60 сантиметров высаживают с ноября, так как в это время они уже находятся в состоянии покоя и легче переносят транспортировку и пересадку, пояснил Бирюков.
Однако в этот раз деревья стали сажать позже из-за необычно теплой осени 2018 года. Деревья и кустарники подбирались специально для каждой улицы с учетом общего облика пространства. Были выбраны липа, клен, рябина, яблоня, дуб, пихта, сирень и черемуха. Все эти породы отличаются морозо- и ветроустойчивостью, хорошо адаптированы к условиям мегаполиса.
Деревья высаживают по ночам, чтобы не создавать неудобств для горожан. На время высадки временно ограничивается движение по крайней полосе для подвоза крупномеров и техники.
В начале декабря в Юго-Восточном административном округе завершили высадку деревьев и кустарников на площади более 27 гектаров зоны технических видов спорта в Печатниках.
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