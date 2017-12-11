11 декабря, 12:05
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Школу на 825 мест построят на Дмитровском шоссе на севере столицы. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Школа будет располагаться по адресу: Дмитровское шоссе, владение 167, корпус 13. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов отметил, что у школы будет полузакрытый внутренний двор с площадкой для общих мероприятий и места для отдыха.
На первом этаже расположатся раздевалки, медицинский кабинет, административные помещения и залы для занятий танцами и спортом. Также в школе будут работать мастерские для обработки дерева и металла, вышивания и кулинарии. Там же будет находиться столовая на 454 человека.
Второй и третий этаж займут классы по разным предметам, в том числе компьютерная лингвистическая лаборатория. На втором также построят актовый зал на 535 мест.
На четвертом этаже будет учительская, библиотека, медииатека и интернет-клуб.
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