Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Школу на 825 мест построят на Дмитровском шоссе на севере столицы. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Школа будет располагаться по адресу: Дмитровское шоссе, владение 167, корпус 13. Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов отметил, что у школы будет полузакрытый внутренний двор с площадкой для общих мероприятий и места для отдыха.

На первом этаже расположатся раздевалки, медицинский кабинет, административные помещения и залы для занятий танцами и спортом. Также в школе будут работать мастерские для обработки дерева и металла, вышивания и кулинарии. Там же будет находиться столовая на 454 человека.

Второй и третий этаж займут классы по разным предметам, в том числе компьютерная лингвистическая лаборатория. На втором также построят актовый зал на 535 мест.

На четвертом этаже будет учительская, библиотека, медииатека и интернет-клуб.