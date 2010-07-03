Власти Москвы опровергли сообщения о присоединении Калуги

Фото: Москва 24/Дарья Мясина

Власти столицы опровергли информацию о возможном присоединении Подольска, Чехова, Серпухова и Калуги к Москве.

"В СМИ распространяется новость о планах по расширению границ столицы и присоединения территории Калуги к Москве. Первоисточником данного материала является развлекательный портал – сатирическое издание, которое ссылается на несуществующего спикера Виктора Пожарского в несуществующем департаменте градостроения", – рассказали Агентству "Москва" в комплексе градостроительной политики и строительства.

Отмечается, что у правительства столицы в настоящий момент нет планов по расширению границ города.

В 2012 году территория Москвы увеличилась за счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья. К городу перешло 21 муниципальное образование, в том числе два городских округа – Троицк и Щербинка, а также 19 городских и сельских поселений (в бывших Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах Московской области). Также к столице отошла часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья. В результате были образованы два новых городских округа.

В марте 2017 года Московская городская Дума приняла закон о внесении изменений в генеральный план города Москвы в части развития новых территорий. Согласно документу, к 2035 году численность населения ТиНАО увеличится в пять раз – до 1,6 миллиона. На присоединенных территориях создадут масштабную дорожно-транспортную инфраструктуру. В частности, планируется построить до 72 километров линий, 33 станции и четыре электродепо метрополитена.

На присоединенных территориях находится 376 объектов культурного наследия. В том числе такие значимые, как усадьбы Остафьево, Валуево, Вороново, Филимонки, Красное, Старо-Никольское, Измалково, Гусева Полоса, Крекшино.

