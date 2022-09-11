Прорыв батареи в центре Москвы не связан с включением тепла – МОЭК

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Прорыв системы отопления в доме в центре столицы носит локальный характер и не связан с включением тепла, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОЭК.

В компании подчеркнули, что централизованно в столице тепло в жилые дома пока не подавали. На сегодняшний день МОЭК приступил пока только к подаче тепла в учреждения социальной сферы.

"Эти работы ведутся под контролем персонала МОЭК и эксплуатирующего персонала потребителей. В данном случае речь идет о локальной ситуации в конкретной квартире", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что в доме на Большой Почтовой улице в Басманном районе при включении отопления затопило подъезд после взрыва батареи.

Отопление включили более чем в 550 социальных учреждениях Москвы. Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что Сергей Собянин поручил приступить к подаче тепла на фоне резкого похолодания.

Бирюков сообщил, что к 1 сентября городская система теплоснабжения была полностью подготовлена к осенне-зимнему периоду.

