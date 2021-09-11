Концерт телеканала Москва 24 в честь Дня города. Прямой эфир

В Зеленом театре на ВДНХ проходит праздничный концерт телеканала Москва 24, посвященный Дню города. Мероприятие организовано при поддержке платежной системы "Мир"

Артистов на сцену приглашают ведущие телеканала Москва 24 Алина Гилева и Никита Пименов. Они же разыгрывают среди зрителей ценные призы.

До 22:00 будут выступать Митя Фомин, Ваня Дмитриенко и певица, представлявшая Россию на "Евровидении-2021", Manizha.

В праздничные выходные можно бесплатно посетить экскурсии и более 80 государственных учреждений культуры, а еще пройтись по музею Москвы с домашними животными.