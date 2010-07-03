Любительскую велогонку Sputnik Criterium перенесли на весну

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Любительскую велогонку Sputnik Criterium, которая должна была состояться в столице в воскресенье, 15 сентября, перенесли на весну 2020 года, сообщил президент Национальной ассоциации любителей и ветеранов велоспорта Игорь Струтинский.

По его словам, мероприятие для спортсменов-любителей по времени совпадает с проведением велофестиваля.

"В связи с тем, что стартовый городок этого мероприятия находится рядом, мы боимся, что не сможем обеспечить безопасность для участников этой гонки. Мы приносим извинения перед всеми участниками, кто зарегистрировался, и вернем все расходы", – приводит слова Струтинского Агентство "Москва".

Он отметил, что в будущем году также запланировано проведение мероприятия серии Gran Fondo мировой серии Международного союза велосипедистов.

"Всего в рамках серии дается один старт на один континент. Это будет отбор на чемпионат мира среди спортсменов-любителей, который пройдет в 2020 году в Канаде", – пояснил он.

Ранее сообщалось, что 15 сентября в столице пройдет Московский осенний велофестиваль. Протяженность маршрута составит 24 километра – от стартового городка в спорткомплексе "Лужники" по Фрунзенской набережной до Садового кольца, оттуда – по внешней стороне Садового кольца до улицы Красная Пресня и далее по Саввинской набережной снова к "Лужникам".

Стать участником велофестиваля могут все желающие – не только взрослые, но и дети от трех лет (в сопровождении родителей).

В стартовом городке участников будет ждать развлекательная программа, вело-квест, спортивные и творческие мастер-классы, интерактивные зоны с призами и розыгрышами и фудкорт.

Велофестиваль – это мультиформатный праздник, который объединяет спорт, культуру и активный образ жизни. Его миссия – развитие велосипедной культуры в городе, продвижение ценностей здорового образа жизни среди горожан и гостей Москвы.

