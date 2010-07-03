Московское правительство запускает новый образовательный проект

12:12
12:12
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Центр компетенций управления имущественно-земельными отношениями появится в Университете управления Правительства Москвы (МГУУ).
Уже определена структура, функции и полномочия Центра, далее будут формироваться программы дополнительного профессионального образования и пула обучающих экспертов и тренеров.
"Центр компетенций станет не только образовательной площадкой для сотрудников органов исполнительной власти города, но и пространством, объединяющим представителей государственной власти, предпринимателей и активных горожан. Это поможет городу учитывать интересы предпринимательского сообщества, а самим бизнесменам – оперативно решать стоящие перед ними задачи и получать доступ к самой актуальной и точной информации", – отметил заммэра Владимир Ефимов.
Программа обучения разрабатывается с акцентом на приобретение и совершенствование гибких навыков, а также освоение современных технологий и подходов.
В перспективе вуз не исключает возможности интегрировать некоторые блоки программы и в систему высшего образования.
"Мы планируем принимать активное участие в образовательном процессе. Я лично и многие мои коллеги будем проводить мастер-классы и тренинги, делиться накопленным опытом. К преподаванию будут также привлечены эксперты и практики органов государственной власти, педагоги и тренеры вуза", – подчеркнул Владимир Ефимов.
Куратором проекта является Госинспекция по недвижимости. Запуск проекта запланирован на 2020 год.
"Центр компетенций – ответ на вызовы стремительно усложняющегося мира, инструмент для совершенствования не только профессиональных, но и надпрофессиональных навыков сотрудников органов исполнительной власти. С другой стороны, это способ построения коммуникации и эффективного сотрудничества между всеми участниками имущественно-земельных отношений", – рассказывает начальник Госинспекции Владислав Овчинский.
Ректор МГУУ Василий Фивейский отметил, что вуз находится в постоянном поиске новых перспективных направлений развития.
"Мы сделаем все, чтобы соответствовать самым высоким ожиданиям наших студентов и постараемся удовлетворить все запросы и потребности как государственных служащих, так и предпринимателей, и заинтересованных граждан", – отметил Фивейский.
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