Тарифы на прокат велосипедов снизят на велофестивале

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В воскресенье, 15 сентября, в Москве пройдет "Осенний велофестиваль" – в этот день будут действовать специальные тарифы на прокат велосипедов, передает РИА Новости.
По словам руководителя столичного велопроката "Велобайк" Анны Лебедевой, время бесплатного проката увеличат до 60 минут, а все поездки длительностью до 6 часов будут стоить 100 рублей.
Участники мероприятия проедут от стартового городка в "Лужниках" по Фрунзенской набережной до Садового кольца, а оттуда – по внешней стороне Садового кольца до улицы Красная Пресня и далее по Саввинской набережной снова к "Лужникам". Протяженность маршрута составит 24 километра. Сбор велосипедистов начнется с 10:00, велоколонна стартует в 12:00.
Стать участником велофестиваля могут все желающие: не только взрослые, но и дети от трех лет (в сопровождении родителей). Те, у кого нет собственного велосипеда, но есть желание присоединиться к велопробегу, могут арендовать двухколесный транспорт в пунктах городского велопроката "Велобайк".
В стартовом городке для участников организуют развлекательную программу, спортивные и творческие мастер-классы, велоквест, а также фудкорт и интерактивные зоны с призами.
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