На ВДНХ пройдут мастер-классы по современным танцам

Фото: Пресс-служба ВДНХ

В Доме культуры на ВДНХ 12, 19 и 26 июля состоятся мастер-классы для всех желающих по современным танцевальным направлениям. Москвичи и гости города смогут разучить движения таких танцев, как вог, хип-хоп, дэнсхолл и lady's dance. Об этом сообщает пресс-служба ВДНХ.

"К уже проходящим по субботам мастер-классам, добавятся занятия по современным направлениям, которые можно посетить бесплатно по воскресеньям. Под модную музыку на свежем воздухе всех желающих будут обучать хип-хопу, дэнсхоллу, вогу и лэдисдэнсу, которые способствуют улучшению физической формы и отличному настроению", – говорится в сообщении пресс-службы.

Принять участие можно бесплатно, но нужна предварительная регистрация.

12 июля состоится занятие по хип-хопу и мастер-класс по лэдисдэнсу. 19 июля пройдет урок дэнсхолла, а 26 июля – мастер-класс по вогу.

Кроме того, в воскресенье, 12 июля, на ВДНХ состоится празднование Дня фотографа. Программа мероприятий будет включать в себя бесплатные лекции и мастер-классы по фотографии. Как отмечается, также все желающие смогут сделать снимки на фоне аквариума с морскими обитателями и принять участие в конкурсе на лучшие кадры ВДНХ.

Ранее стало известно, что музей кино на ВДНХ начнет работать для посетителей 16 июля. Зрителям представят новый выставочный проект "Музей кино – это диафильмы!". Отмечается, что экспозиции там будут менять каждые три месяца. Первыми двумя диафильмами проекта станут сказки Виктора Важдаева "Кто победил?" и "Ходжа Насреддин меняет осла на озеро", а также история из дилогии Леонида Соловьева "Повесть о Ходже Насреддине".

