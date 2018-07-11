Более 20 лифтов с начала года ввели в эксплуатацию в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С начала года в Троицком и Новомосковском административных округах установили 23 новых лифта по программе капитального ремонта, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
Всего до конца года жители ТиНАО получат 50 новых лифтов. В рамках программы специалисты полностью меняют силовое оборудование, систему управления и безопасности, кабину лифта, оборудование в лифтовой шахте и двери на этажах.
Новое оборудование экономит до 40% электроэнергии по сравнению с предыдущим. Оно оснащено световой индикацией о местонахождении и направлении движения лифта на каждом этаже, а также функцией оповещение о прибытии на этаж. Для удобства слабовидящих информация на всех кнопках лифта продублирована шрифтом Брайля.
Региональная программа капремонта общего имущества в многоквартирных домах стартовала в Москве в июле 2015 года. Сегодня она включает 27,7 тысячи домов. В ее рамках запланирован ремонт 354 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов, а также замена 112 тысяч лифтов.
Замена лифтов в жилых домах Москвы
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