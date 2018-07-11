Во флагманах "Мои документы" ЦАО и ЮЗАО заработали отделения ГИБДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Окна приема сотрудников ГИБДД открыли во флагманских офисах "Мои Документы" ЦАО и ЮЗАО. В офисах работают специалисты, которые помогут получить государственные регистрационные знаки и оформить транспортное средство, сообщает пресс-служба центров госуслуг Москвы.

Кроме того, на территории оборудовали современную площадку для осмотра транспортных средств.

В ЦАО работают 12 сотрудников Госавтоинспекции, а ЮЗАО – 18. Инспекторы ГИБДД принимают в часы работы офисов: каждый день с 10 утра до 22 часов.

Чтобы зарегистрировать автомобиль нужно записаться на портале мэра и правительства Москвы Mos.ru или на портале Gosuslugi.ru и приехать в назначенное время.

Кроме того, во всех московских центрах "Мои Документы" можно подать документы, чтобы восстановить водительские права и оформить международное водительское удостоверение.

Флагманский офис ЦАО работает в ТРЦ "Афимолл Сити" на Пресненской набережной, флагман ЮЗАО расположен в ТРЦ "Спектр" на Новоясеневском проспекте.

Ранее сообщалось, что заявление на изготовление полиса ОМС нового образца можно подать во флагманском офисе "Мои документы", который находится на юго-западе столицы.