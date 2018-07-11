Во флагманах "Мои документы" ЦАО и ЮЗАО заработали отделения ГИБДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Окна приема сотрудников ГИБДД открыли во флагманских офисах "Мои Документы" ЦАО и ЮЗАО. В офисах работают специалисты, которые помогут получить государственные регистрационные знаки и оформить транспортное средство, сообщает пресс-служба центров госуслуг Москвы.
Кроме того, на территории оборудовали современную площадку для осмотра транспортных средств.
В ЦАО работают 12 сотрудников Госавтоинспекции, а ЮЗАО – 18. Инспекторы ГИБДД принимают в часы работы офисов: каждый день с 10 утра до 22 часов.
Чтобы зарегистрировать автомобиль нужно записаться на портале мэра и правительства Москвы Mos.ru или на портале Gosuslugi.ru и приехать в назначенное время.
Кроме того, во всех московских центрах "Мои Документы" можно подать документы, чтобы восстановить водительские права и оформить международное водительское удостоверение.
Флагманский офис ЦАО работает в ТРЦ "Афимолл Сити" на Пресненской набережной, флагман ЮЗАО расположен в ТРЦ "Спектр" на Новоясеневском проспекте.
Ранее сообщалось, что заявление на изготовление полиса ОМС нового образца можно подать во флагманском офисе "Мои документы", который находится на юго-западе столицы.
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