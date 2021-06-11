Останкинская башня откроется для посетителей 21 июня

Фото: tvtower.ru

Посетить Останкинскую телебашню можно будет 21 июня. Об этом сообщается на ее сайте.

"Гостям телебашни снова станут доступны все смотровые площадки. Знаменитый стеклянный пол, интерактивный мультимедийный комплекс и шикарный вид на столицу ждут посетителей", – говорится в сообщении.

Вся конструкция башни 21 июня станет объектом светодинамического представления. Его можно будет увидеть из разных точек столицы. Шоу пройдет с 21:00 до 23:00 с небольшими перерывами.

Ранее на Останкинской телебашне показывали фотографии пропавших детей. Так поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" пытается ускорить поиски тех, кто находится в розыске.