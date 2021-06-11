Число гостей ВДНХ может достигнуть 40 млн человек к 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
ВДНХ ставит себе задачу к 2023 году увеличить количество гостей до 40 миллионов человек в год. Об этом рассказала советник гендиректора АО ВДНХ Юлия Скоромолова.
По ее словам, ВДНХ продолжает развиваться, к концу текущего года территория выставки будет полностью благоустроена, останутся только акцентные проекты развития.
"И количество туристов и посетителей, которых мы приняли в 2020 году, несмотря на пандемию, это было чуть более 10 миллионов человек, а к 2023 году мы ставим себе амбициозную задачу 40 миллионов человек", – сказала Скоромолова в ходе пленарной сессии Российского туристического форума "Путешествуй!".
По ее словам, в дальнейшем планируется построить еще несколько объектов на территории выставки.
Скоромолова уточнила, что уже в сентябре откроется экспозиция Третьяковской галереи. Также на открытых площадках заработал центр национальных конных традиций, а во втором полугодии запланировано открытие колеса обозрения. Кроме того, в ближайшие годы на ВДНХ заработают центральный дом автоспорта, павильон Атом госкорпорации "Росатом" и конгрессно-выставочный комплекс "Экспо".
В конце мая сообщалось, что исторический розарий, расположенный рядом с моделью ракеты "Восток", восстановили на ВДНХ по фотографиям 1960-х годов. На воссозданном цветнике высадили в три ряда около 1 250 кустов роз флорибунда.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в этом году на ВДНХ откроется около 15 новых музеев, выставочных залов, аттракционов и точек общепита. Мэр напомнил, что еще 10 лет назад всерьез обсуждались планы ликвидации выставки и застройки большей части ее территории.
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