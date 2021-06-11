Бочкарев: в Левобережном завершается строительство школы на 1,9 тыс учеников

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столичном районе Левобережном завершается строительство новой школы на 1,9 тысячи мест, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в учебном заведении будет работать фотокиностудия, медиатека, научный театр и мастерская по обработке металла и дерева.

"Четырехэтажное здание площадью порядка 33 тысяч квадратных метров располагается по адресу Валдайский проезд, дом 14/1, готовность объекта оцениваем в 95%: сейчас в здании ведутся финальные работы по устранению замечаний", – рассказал Андрей Бочкарев.

Вице-мэр подчеркнул, что для учеников школы создадут все условия для дополнительного образования и занятий в свободное от учебы время.

Школу, по его словам, оборудуют несколькими трансформируемыми спортивными залами и актовым залом с театральными креслами.

Бочкарев добавил, что на территории учебного заведения оборудуют трибуну с теневым навесом в физкультурно-спортивной зоне для учащихся старших классов, а также амфитеатр со сценой и частью для зрителей.

Ранее в Москомархитектуре рассказали о строительстве школы в поселении Щербинка. Фасады здания образовательного учреждения украсят декоративными элементами в виде деревьев. Школа будет состоять из двух учебных корпусов, которые построят в два этапа. Общая площадь учебного заведения составит порядка 17 тысяч квадратных метров.

