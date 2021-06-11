Бочкарев: в Левобережном завершается строительство школы на 1,9 тыс учеников

11:50
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В столичном районе Левобережном завершается строительство новой школы на 1,9 тысячи мест, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в учебном заведении будет работать фотокиностудия, медиатека, научный театр и мастерская по обработке металла и дерева.
"Четырехэтажное здание площадью порядка 33 тысяч квадратных метров располагается по адресу Валдайский проезд, дом 14/1, готовность объекта оцениваем в 95%: сейчас в здании ведутся финальные работы по устранению замечаний", – рассказал Андрей Бочкарев.
Вице-мэр подчеркнул, что для учеников школы создадут все условия для дополнительного образования и занятий в свободное от учебы время.
Школу, по его словам, оборудуют несколькими трансформируемыми спортивными залами и актовым залом с театральными креслами.
Бочкарев добавил, что на территории учебного заведения оборудуют трибуну с теневым навесом в физкультурно-спортивной зоне для учащихся старших классов, а также амфитеатр со сценой и частью для зрителей.
Ранее в Москомархитектуре рассказали о строительстве школы в поселении Щербинка. Фасады здания образовательного учреждения украсят декоративными элементами в виде деревьев. Школа будет состоять из двух учебных корпусов, которые построят в два этапа. Общая площадь учебного заведения составит порядка 17 тысяч квадратных метров.
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