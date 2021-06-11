Соединительная ветка между Киевским и Смоленским направлениями МЖД готова на 60%

09:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Соединительная ветка между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги (МЖД) готова на 60%, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Сейчас на строящейся соединительной ветке между Киевским и Смоленским направлениями МЖД завершается возведение самой длинной в Москве железнодорожной эстакады – она готова уже на 94%. Общая же готовность составляет на сегодняшний день 60%", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.
В настоящее время специалисты ведут работы по гидроизоляции уже построенных частей эстакады и отделке опор. Монтаж последнего пролета планируют закончить до конца июля этого года. Также ведется подготовка к строительству новых остановочных пунктов Кутузово и Поклонная Гора.
Отмечается, что соединительная ветка позволит интегрировать Киевское направление МЖД с МЦК. Также она свяжет между собой Киевский и Белорусский вокзалы, снизит нагрузку на метро и разгрузит дороги в районе Киевского вокзала.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции Поклонная Киевского направления МЖД, которая станет частью МЦД-4. В рамках него планируется возведение пешеходного моста через реку Сетунь, а также строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути в сторону проспекта Генерала Дорохова. Рядом со станцией появятся стоянки для такси, парковки и остановки общественного транспорта.
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