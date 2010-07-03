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11 июня, 22:06

Москву ко Дню России украсили 650 плакатов

город общество праздники

11 июня, 22:06

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На территории Москвы ко Дню России разместили 650 праздничных плакатов, выполненных в едином стиле. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Ко Дню России Москву украсили 650 праздничных плакатов, выполненных в едином фирменном стиле. Плакаты размещены на городских билбордах, остановочных павильонах, киосках и афишных стендах", – сказал он, передает Агентство "Москва".

На 50 цифровых билбордах, медиафасадах домов № 8 и № 28 на улице Новый Арбат и Центрального телеграфа будут транслироваться праздничные видео. На домах-книжках на Новом Арбате с 21:37 11 и 12 июня включат архитектурно-художественную подсветку.

Как провести День России в столице

Крымский, Новоарбатский, Большой Устьинский, Большой Каменный, Бородинский мосты украшены декоративными флагами. Также ко Дню России празднично оформили фасад здания Госдумы на улице Охотный Ряд.

Ранее сообщалось, что на внешних медиафасадах павильона МЦД в День России разместят российский флаг. На центральном фасаде появится 16-метровый триколор. На боковом экране будет 26-метровый триколор.

В День России, 12 июня, многие городские учреждения будут работать по особому графику. В частности, в этот день будет скорректировано время работы офисов "Мои документы", центров соцобслуживания, поликлиник, ветеринарных клиник, аптек, отделений ЗАГС.

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город общество праздники

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