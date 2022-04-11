В Москве прошло ежегодное мероприятие "Окно здоровья на Красном Октябре"

Фото: Иван Простокишин

7 апреля в Московском речном императорском яхт-клубе прошло мероприятие "Окно здоровья на Красном Октябре". Событие, приуроченное ко Всемирному дню здоровья, департамент здравоохранения Москвы вместе с кластером "Красный Октябрь" проводит уже четвертый год.

На мероприятии обсудили ментальное и репродуктивное здоровье. В первой части специалисты провели тренинг по психологической устойчивости в быстро меняющемся мире. Психотерапевты и психологи из психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева в течение дня проводили индивидуальные консультации с гостями мероприятия.

После главные внештатные врачи-специалисты, представители религиозных и общественных организаций обсудили вопросы репродуктивного здоровья и полового воспитания со студентами. Волнующие вопросы обозначили выпускники факультета Высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова и студенты факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ.

В завершение начальник Управления по связям с общественностью столичного Депздрава Светлана Браун вручила активистам сертификаты "Волонтер общественного движения в сфере охраны здоровья" проекта Молодежного совета при департаменте.

Ранее сообщалось, что учреждения культуры Москвы подготовили более 100 мероприятий ко Дню космонавтики. Посетить мероприятия можно будет с 10 по 17 апреля. Многие из них пройдут бесплатно. Однако на некоторые необходима предварительная регистрация.

