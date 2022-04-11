В Москве прошло ежегодное мероприятие "Окно здоровья на Красном Октябре"

Фото: Иван Простокишин
7 апреля в Московском речном императорском яхт-клубе прошло мероприятие "Окно здоровья на Красном Октябре". Событие, приуроченное ко Всемирному дню здоровья, департамент здравоохранения Москвы вместе с кластером "Красный Октябрь" проводит уже четвертый год.
На мероприятии обсудили ментальное и репродуктивное здоровье. В первой части специалисты провели тренинг по психологической устойчивости в быстро меняющемся мире. Психотерапевты и психологи из психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева в течение дня проводили индивидуальные консультации с гостями мероприятия.
После главные внештатные врачи-специалисты, представители религиозных и общественных организаций обсудили вопросы репродуктивного здоровья и полового воспитания со студентами. Волнующие вопросы обозначили выпускники факультета Высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова и студенты факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ.
В завершение начальник Управления по связям с общественностью столичного Депздрава Светлана Браун вручила активистам сертификаты "Волонтер общественного движения в сфере охраны здоровья" проекта Молодежного совета при департаменте.
Ранее сообщалось, что учреждения культуры Москвы подготовили более 100 мероприятий ко Дню космонавтики. Посетить мероприятия можно будет с 10 по 17 апреля. Многие из них пройдут бесплатно. Однако на некоторые необходима предварительная регистрация.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: