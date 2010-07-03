В усадьбу "Кусково" вернут ягодные тисы, вечнозеленые самшиты и городчатые падубы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В музее-усадьбе "Кусково" появятся ягодные тисы, самшиты и городчатые падубы. Такие растения были на территории усадьбы до начала XX века. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новые растения будут размещены возле Итальянского пруда, Итальянского домика, павильона "Грот" и менажерей. Аукцион на поставку 75 деревьев состоится 19 апреля, прием заявок продолжится до 15 апреля.

Ранее сообщалось, что в районе Таганский за весенний сезон планируют высадить более двух тысяч кустарников розы морщинистой. Уточняется, что растения украсят Нижегородскую и Рабочую улицы, улицу Сергия Радонежского и Краснохолмскую набережную.

Также в районе планируют высадить более 400 деревьев различных пород. Среди них – вишня, береза, клен остролистный, можжевельник виргинский, сирень, черемуха обыкновенная и другие.