В жилом доме 1935 года постройки в Басманном районе проведут капремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Капитальный ремонт проведут в жилом доме 1935 года постройки в Басманном районе столицы. Дом находится по адресу: улица Воронцово Поле, дом 5–7, строение 8. Об этом сообщает пресс-служба комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Отмечается, что проектную документацию согласовали.

По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, на сегодняшний день в столице активно модернизируются здания, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

"Так, в центре города отремонтируют шестиэтажное здание, построенное в 1935 году по индивидуальному проекту", – пояснила Яковлева.

По ее словам, специалисты проведут фасадные работы, отремонтируют цоколь, подъезды, чердаки и подвалы. В здании заменят покрытие пола, стен и потолка.

Ранее стало известно, что реставрация пройдет в доходном доме начала XX века в Столешниковом переулке. Дом в стиле модерн построили в начале ХХ века по проекту Адольфа Эрихсона. Долгие годы там располагался знаменитый винный магазин, который Лев Толстой упомянул в романе "Анна Каренина".

Кроме того, в начале марта столичные власти выдали разрешение на реставрацию пожарной части в районе Преображенское. Двухэтажный дом возвели в 1900-х годах для ткацкой фабрики на территории Черкизова – бывшего села, ставшего частью Москвы в начале XX века.