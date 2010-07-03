В жилом доме 1935 года постройки в Басманном районе проведут капремонт

Капитальный ремонт проведут в жилом доме 1935 года постройки в Басманном районе столицы. Дом находится по адресу: улица Воронцово Поле, дом 5–7, строение 8. Об этом сообщает пресс-служба комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
Отмечается, что проектную документацию согласовали.
По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, на сегодняшний день в столице активно модернизируются здания, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.
"Так, в центре города отремонтируют шестиэтажное здание, построенное в 1935 году по индивидуальному проекту", – пояснила Яковлева.
По ее словам, специалисты проведут фасадные работы, отремонтируют цоколь, подъезды, чердаки и подвалы. В здании заменят покрытие пола, стен и потолка.
Ранее стало известно, что реставрация пройдет в доходном доме начала XX века в Столешниковом переулке. Дом в стиле модерн построили в начале ХХ века по проекту Адольфа Эрихсона. Долгие годы там располагался знаменитый винный магазин, который Лев Толстой упомянул в романе "Анна Каренина".
Кроме того, в начале марта столичные власти выдали разрешение на реставрацию пожарной части в районе Преображенское. Двухэтажный дом возвели в 1900-х годах для ткацкой фабрики на территории Черкизова – бывшего села, ставшего частью Москвы в начале XX века.
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