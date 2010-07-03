Участок улицы Щепкина перекроют из-за съемок фильма

Фото: портал мэра и правительства Москвы

13 апреля из-за съемок фильма перекроют движение на участке улицы Щепкина, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Ограничения будут действовать с 5:00 до 22:00 на участке от улицы Дурова до Капельского переулка.

Ранее сообщалось об ограничении движения транспорта на участке 3-го Автозаводского проезда и на улице Щербаковская. Там ведутся инженерные работы.