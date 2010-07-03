Реконструкция участка Симоновской набережной завершится летом 2020 года

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Реконструкцию участка Симоновской набережной от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда планируют завершить летом 2020 года. На данный момент завершаются работы по возведению опор моста и подпорных стенок, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева.

"В составе проекта ведется строительство моста через Кожуховский затон к парку развлечений. По поручению Сергея Собянина, набережные будут обустроены по новым правилам, со значительным отступом от береговой линии, что позволит организовать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок", – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Отмечается, что уже выполнен монтаж металлических конструкций пролетного строения между первой и третьей опорами, ведутся работы по армированию плиты проезжей части.

Кроме того, специалисты монтируют металлические конструкции между шестой и седьмой опорами.

"По проекту реконструкции Симоновской набережной на участке от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда предстоит построить и реконструировать 5,1 километра дорог, два подземных пешеходных перехода", – говорится в сообщении.

Из-за реконструкции набережной с 31 марта до 3 ноября перекрыто движение транспорта на участке 2-го Южнопортового проезда. Уточняется, что перекрытие будет действовать от дома 7 до дома 15, корпус 2.