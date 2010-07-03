Подготовка к строительству дома по программе реновации началась в Южном Медведкове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В столичном районе Южное Медведково начались подготовительные работы к строительству дома по программе реновации. Строители начали огораживать стройплощадку и организовывать бытовой городок.

Площадка находится по адресу: улица Молодцова, владение 33, корпус 1, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе департамента строительства столицы со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева.

"В ближайшее время начнется перекладка инженерных сетей и вынос опор наружного освещения, после чего будет выполнено обустройство котлована для строительства жилого дома", – приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Отмечается, что 16-этажный дом будут строить по индивидуальному проекту. В доме расположатся 186 квартир (однокомнатных – 39, двухкомнатных – 72, трехкомнатных – 75).

"Наружные стены жилого дома будут выполнены с применением навесных вентилируемых фасадов и отделаны керамическим гранитом с текстурой камня. В каждой секции проектом предусмотрены: вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного с санитарным узлом, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков, колясочная и технические помещения", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что десятиэтажный дом построят в Люблине в рамках программы реновации жилья. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, фасады новостройки облицуют кирпичом бордово-коричневых оттенков. Говоря об архитектурном решении, эксперт пояснил, что цвет и ритм кирпичной облицовки будут меняться, создавая эффект градиента.

Летом 2017 года была утверждена программа реновации жилфонда столицы. Участвующие в программе могут получить квартиры в новостройках. При этом они сохранят количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов.

В марте текущего года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По его словам, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых – сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры, пояснил Собянин.