Подготовка к строительству дома по программе реновации началась в Южном Медведкове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В столичном районе Южное Медведково начались подготовительные работы к строительству дома по программе реновации. Строители начали огораживать стройплощадку и организовывать бытовой городок.
Площадка находится по адресу: улица Молодцова, владение 33, корпус 1, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе департамента строительства столицы со ссылкой на его главу Андрея Бочкарева.
"В ближайшее время начнется перекладка инженерных сетей и вынос опор наружного освещения, после чего будет выполнено обустройство котлована для строительства жилого дома", – приводятся в сообщении слова Бочкарева.
Отмечается, что 16-этажный дом будут строить по индивидуальному проекту. В доме расположатся 186 квартир (однокомнатных – 39, двухкомнатных – 72, трехкомнатных – 75).
"Наружные стены жилого дома будут выполнены с применением навесных вентилируемых фасадов и отделаны керамическим гранитом с текстурой камня. В каждой секции проектом предусмотрены: вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного с санитарным узлом, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков, колясочная и технические помещения", – говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что десятиэтажный дом построят в Люблине в рамках программы реновации жилья. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, фасады новостройки облицуют кирпичом бордово-коричневых оттенков. Говоря об архитектурном решении, эксперт пояснил, что цвет и ритм кирпичной облицовки будут меняться, создавая эффект градиента.
Летом 2017 года была утверждена программа реновации жилфонда столицы. Участвующие в программе могут получить квартиры в новостройках. При этом они сохранят количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов.
В марте текущего года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По его словам, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых – сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры, пояснил Собянин.
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