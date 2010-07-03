Более 400 деревьев высадят в Таганском районе осенью

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Более 400 деревьев различных пород планируют высадить осенью текущего года на территории Таганского района столицы.

"Озеленение проведут осенью 2019 года", – приводит сообщение пресс-службы префектуры Центрального административного округа Агентство "Москва".

Инженер по благоустройству ГБУ "Жилищник" Леонид Сенкевич сообщил, что высадят более 10 пород деревьев.

"Среди них есть вишня обыкновенная, береза, клен остролистный, можжевельник виргинский, сирень, черемуха обыкновенная и другие", – приводятся в сообщении слова Сенкевича.

Уточняется, что список растений включен в программу "Миллион деревьев".

Как сообщалось ранее, в районе Таганский весной текущего года высадят 43 березы. Деревья появятся по 10 адресам. Вид деревьев определили с помощью голосования участники системы электронных референдумов "Активный гражданин".