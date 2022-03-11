Специалисты утвердили параметры делового центра на юго-востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Специалисты утвердили параметры общественно-делового центра на улице Окской на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
"Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая Сергеем Собяниным, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении земельного участка по адресу улица Окская, владение 9", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что на сегодняшний день на рассматриваемом земельном участке расположена производственно-складская база площадью порядка 900 квадратных метров. Ранее на заседании ГЗК было одобрено строительство общественно-делового центра общей площадью 12 350 квадратных метров.
Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что внесение изменений в ПЗЗ позволит увеличить суммарную площадь до 14 915 квадратных метров.
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов до этого рассказал, что на территории бывшей промзоны Владыкино построят новый индустриальный квартал с современными спортивными центрами, офисами и гостиницей.
Подлежащая реорганизации территория расположена в Отрадном – между Сигнальным проездом и путями Московского центрального кольца (МЦК). В настоящее время там находятся склады и офисы.
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