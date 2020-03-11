Движение перекроют 15 марта в районе "ВЭБ Арены" из-за футбольного матча

Фото: ТАСС/Денис Тырин
Движение транспорта перекроют 15 марта в районе стадиона "ВЭБ Арена" из-за проведения футбольного матча, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
В этот день с 14:30 до 18:00 закроют участки проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда; улицу 3-ю Песчаную – от улицы 2-й Песчаной до дома 23, корпуса 5, на улице Новопесчаной.
Также движение перекроют на улице 2-й Песчаной (четная сторона) – от улицы Новопесчаной до дома 4 и в Местном проезде – от дома 2 на Ходынском бульваре до дома 20А на Ходынском бульваре.
С 18:00 до 19:00 движение полностью перекроют в проезде Березовой Рощи – от 3-го Ходынского проезда до 4-го Ходынского проезда и от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Микояна, на улице 3-й Песчаной – от улицы 2-й Песчаной до дома 23, корпуса 5, на улице Новопесчаной, также не будет движения в 4-м Ходынском проезде – от проезда Березовой Рощи до Ходынского бульвара.
Также будут закрыты участки Ходынского бульвара – от 4-го Ходынского проезда до проезда Березовой Рощи, улица Авиаконструктора Микояна – от улицы 3-й Песчаной до дома 12 на улице Авиаконтруктора Микояна, улица 3-я Песчаная – от улицы Авиаконструктора Микояна до дома 2, корпуса 1, по улице 2-й Песчаной, улица 3-я Песчаная – в районе сквера Дивизий Московского народного ополчения, улица 2-я Песчаная – от улицы Новопесчаной до улицы 3-й Песчаной, также перекроют Местный проезд – от дома 2 на Ходынском бульваре до дома 20А на Ходынском бульваре.
С 0:01 и до окончания мероприятия будет действовать ограничение парковочного пространства на улице Авиаконструктора Микояна в районе дома 2, строения 12, на улице 3-й Песчаной, в проезде Березовой рощи – в районе дома 12, в 4-м Ходынском проезде – от проезда Березовой Рощи до Ходынского бульвара в каждом направлении и на внеуличной парковке напротив дома 10 в проезде Березовой Рощи.
В воскресенье, 15 марта, в рамках чемпионата России по футболу на "ВЭБ Арене" пройдет матч между столичным ЦСКА и "Уфой".
Ранее Сергей Собянин сообщил о введении запрета в городе на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Это необходимо для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 10 апреля.
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