Лекции об истории и современных проектах освоения космоса пройдут на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Лекции об истории пилотируемой космонавтики и современных проектах освоения космоса пройдут на ВДНХ в павильоне "Космос" 14 и 28 марта 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.
Так, 14 марта в 15:00 в лектории "Кулибин Про" состоится лекция о мировой и отечественной пилотируемой космонавтике. Посетителям расскажут о событиях и программах, повлиявших на ее развитие.
Образовательная программа продолжится 28 марта в это же время лекцией "Современные проекты отечественной космонавтики". На ней аспирант Московского авиационного института, сопредседатель молодежного совета Русского космического общества Денис Прудник расскажет о современной космической отрасли.
Гостям расскажут, что, помимо доставки людей на орбиту, Россия активно развивает программы непилотируемой космонавтики, как они помогают изучать объекты Солнечной системы, физиологию человека и многое другое.
Программа стартовала в центре "Космонавтики и авиации" 7 марта. Так, в субботу в центре отметили 60-летний юбилей создания первого отряда космонавтов СССР, в числе которых были Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Герман Титов и еще девять человек.
А в понедельник, 9 марта, там отметили день рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Юным посетителям показали спектакль "Это просто космос какой-то!".
В павильоне "Космос" будут и дальше проходить встречи с героями космонавтики, показы документальных и художественных фильмов, тематические лекции, паблик-токи, спектакли, концерты и многое другое.
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