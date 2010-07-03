400 тысяч порций блинов съели на "Московской Масленице"

400 тысяч порций блинов и оладий съели на фестивале "Московская Масленица". Это на 60% больше, чем годом ранее, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на оргкомитет цикла мероприятий "Московские сезоны".
Рестораны-участники мероприятия продали 220 тысяч порций шашлыка. На Манежной площади за дни праздника реализовали свыше 1,5 тысячи порций узбекского плова, 1,35 тысячи порций паэльи с морепродуктами, 900 стейков и 750 порций борща в "тарелках" из хлеба.
Гости приобрели 750 литров горячих напитков, приготовленных на дровяном гриле. Всего горячих напитков было продано свыше 115 тысяч литров.
На площадках фестиваля организовали 200 фуд-шоу. С 1 по 10 марта было продано более 2 тысяч килограмм сыров и молочных продуктов, около 1,5 тысячи килограмм рыбы и морепродуктов и примерно 1,1 тысячи килограмм мясной продукции.
Было проведено 1,5 тысячи кулинарных, творческих и ремесленных мастер-классов. Их посетили более 21 тысяч человек. На уроках дети приготовили 6 тысяч блинов и более 8 тысяч поделок в подарок родителям и друзьям.
Около 285 тысяч человек покатались на каруселях, 160 тысяч – посмотрели 350 выступлений. Для гостей подготовили более 50 спортивных соревнований, народных игр и веселых гуляний. В них приняли участие более 80 тысяч посетителей.
Также было организовано более 50 бесплатных экскурсий.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что фестиваль "Московская Масленица" посетили почти 5 миллионов человек. Мэр отметил, что мероприятие впервые вышло за пределы центра города.
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