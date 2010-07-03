Вековой дом в Замоскворечье отремонтируют

Дом более века постройки в Замоскворечье отремонтируют. В здании, которому 119 лет, заменят инженерные коммуникации, обновят фасад и кровлю здания. О готовящемся ремонте сообщил портал мэра и правительства Москвы.
Речь идет о жилом многоквартирном доме 1900 года постройки в Большом Овчинниковском переулке. Мосгосэкспертиза уже согласовала проектную документацию на капитальный ремонт.
"Здание будет отремонтировано в соответствии с представленным проектом: предусмотрен важный блок работ по огне- и биозащите деревянных конструкций стропильной системы и ремонту вентиляционных шахт", – сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.
Внешние стальные части шестиэтажного здания защитят от коррозии. Фасад дома обработают антисептиком. Кровлю полностью обновят. Также будут заменены системы электроснабжения, водоснабжения и отопления. Ремонт не повлияет на исторический облик здания.
Ранее сообщалось, что капитальный ремонт проведут в жилом доме 1913 года в Мещанском районе Москвы.
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