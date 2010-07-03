Первый этап реставрации Большого Москворецкого моста завершат к маю

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Первый этап работ по капитальному ремонту Большого Москворецкого моста завершат к концу весны. Работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме, одновременно в них задействовано почти 400 человек, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"По расчетам второй этап реконструкции моста начнется в мае этого года", − приводит его слова Агентство "Москва".

Заместитель мэра также сообщил, что к настоящему моменту на первой половине моста завершен монтаж 98 балок металлического пролетного строения общим весом почти 2 тысячи тонн. При этом длина всего инженерного сооружения составляет около 550 метров, а ширина − 40 метров. Также рабочие уже усилили грунт под фундаментами основных опор моста.

В ближайшее время планируется завершение работ по монтажу металлического пролетного строения моста с последующим устройством железобетонной плиты и деформационных швов, укладкой нового асфальта и перекладкой инженерных коммуникаций. После этого начнется капремонт второй половины Большого Москворецкого моста.

К капремонту моста приступили в сентябре 2018 года. Решение о начале работ приняли после обследования состояния сооружения, построенного в конце 1930-х годов. Тогда специалисты нашли многочисленные просадки и трещины, а также обратили внимание на снижение реальной грузоподъемности моста.

Чтобы сохранить существующие схемы движения, работы ведутся в два этапа. Завершить капремонт планируют до конца текущего года. В конце января Москомэкспертиза согласовала капитальный ремонт Малого Москворецкого моста. По оценке специалистов, все работы займут около восьми месяцев.