Первый этап реставрации Большого Москворецкого моста завершат к маю

Первый этап работ по капитальному ремонту Большого Москворецкого моста завершат к концу весны. Работы на объекте ведутся в круглосуточном режиме, одновременно в них задействовано почти 400 человек, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По расчетам второй этап реконструкции моста начнется в мае этого года", − приводит его слова Агентство "Москва".
Заместитель мэра также сообщил, что к настоящему моменту на первой половине моста завершен монтаж 98 балок металлического пролетного строения общим весом почти 2 тысячи тонн. При этом длина всего инженерного сооружения составляет около 550 метров, а ширина − 40 метров. Также рабочие уже усилили грунт под фундаментами основных опор моста.
В ближайшее время планируется завершение работ по монтажу металлического пролетного строения моста с последующим устройством железобетонной плиты и деформационных швов, укладкой нового асфальта и перекладкой инженерных коммуникаций. После этого начнется капремонт второй половины Большого Москворецкого моста.
К капремонту моста приступили в сентябре 2018 года. Решение о начале работ приняли после обследования состояния сооружения, построенного в конце 1930-х годов. Тогда специалисты нашли многочисленные просадки и трещины, а также обратили внимание на снижение реальной грузоподъемности моста.
Чтобы сохранить существующие схемы движения, работы ведутся в два этапа. Завершить капремонт планируют до конца текущего года. В конце января Москомэкспертиза согласовала капитальный ремонт Малого Москворецкого моста. По оценке специалистов, все работы займут около восьми месяцев.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.