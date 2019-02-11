В Таганском районе восстановили движение транспорта

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Восстановлено движение транспорта в сторону центра по переулку Маяковского, перекрытое после возгорания в одном из домов на улице Большие Каменщики, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

Движение по пер. Маяковского восстановлено. — ЦОДД (@gucodd) 11 февраля 2019 г.



Пожар произошел в квартире на девятом этаже 12-этажного жилого дома №15. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. При тушении спасли 10 человек.

Из-за ЧП было ограничено движение в сторону центра до одного ряда по улице Большие Каменщики и перекрыто движение по переулку Маяковского.