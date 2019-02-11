В "Сокольниках" разместят более 15 кафе и киосков

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Более 15 нестационарных торговых объектов в парке "Сокольники" разыграют на электронных аукционах 27 февраля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент по конкурентной политике.

В 2019 году через электронные аукционы в "Сокольниках" уже реализовали шесть нестационарных торговых объектов с назначением "Общественное питание". В среднем на лот претендовали пять участников.

В этом году аукционы по аренде выставленных лотов в парке будут проводиться впервые. В ведомстве ожидают, что эти торги станут высоко конкурентными.

Победители аукционов получат право торговать в парке в течение пяти лет в круглогодичном формате. Объекты, площадью от девяти до 380 квадратных метров, имеют назначение "Общепит" и "Мороженое".

Средняя стартовая цена за квадратный метр составляет 1,7 тысячи рублей. Торги ведутся за размер ежемесячного платежа. Заявки принимаются до 22 февраля.