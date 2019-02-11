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11 февраля, 07:38

Гостей экоцентра "Битцевский лес" научат читать следы животных

город экология

11 февраля, 07:38

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Фото: портал Москва 24/Александр Горностаев

В Битцевском лесу 12 февраля состоится познавательное мероприятие "Следопыт", передает Агентство "Москва". Участники экологической лекции смогут научиться распознавать птиц по голосам, а также читать следы животных.

Погружение в удивительный мир профессиональных зоологов и ботаников состоится по адресу: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3. Предварительная запись не требуется.

Ранее сообщалось, что в рамках экологического фестиваля "Снежный холст" с 10 февраля по 10 марта в природных заповедниках москвичи смогут оставить подкормку для птиц в виде рисунков на снегу. Необычное угощение можно сложить из семечек, орехов или зерен.

Всего планируется организовать более десятка мест кормления. Фестиваль будет проходить в том числе на территории памятника природы "Серебряный бор", в музее-заповеднике "Царицыно" и в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино", в парках "Сокольники" и "Покровское-Стрешнево", в заказнике "Долина реки Сетунь" и в Битцевском лесу.

город экология

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