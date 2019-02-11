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05:31

Около 50 квартир ветеранов ВОВ отремонтируют на востоке Москвы к маю

город строительство

05:31

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Восточном округе столицы до 1 мая будут отремонтированы 53 квартиры ветеранов Великой Отечественной войны, передает Агентство "Москва".

В префектуре подчеркнули, что ремонт во всех квартирах производится с учетом пожеланий жильцов. Приводятся в порядок полы, стены, потолок. Меняются старые окна на новые стеклопакеты, обновляется сантехника и электропроводка.

Ход работ и сдача каждой квартиры находится под контролем сотрудников префектуры.

В пресс-службе напомнили, что в 2018 году в Восточном округе была отремонтирована 81 квартира ветеранов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что более 100 четырехкомнатных квартир будет построено по программе реновации. Как уточняется, квартиры, в которых больше трех комнат, проектируют в 17 домах.

город строительство

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