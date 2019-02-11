В Балашихе почти завершилось строительство школы на 792 места

В Балашихе готовится к сдаче новая школа, рассчитанная на 792 места, передает Агентство "Москва".
По словам главного инженера компании-подрядчика Евгения Моргачева, строительные работы завершили на 90%. По инженерным системам все выполнено на 95%.
В настоящий момент устанавливается сантехника. В классах осталось постелить линолеум, пищеблок тоже готов. Еще требуется закончить фасад здания. Как рассказали в компании, на завершение объекта потребуется примерно месяц.
Строительство школы началось в 2017 году за счет средств инвестора. Сообщается, что учебное заведение будет состоять из двух блоков. Их общая площадь составит более 18 тысяч квадратных метров.
В здании школы будут располагаться два спортзала, игровые комнаты, классы для занятий. На территории оборудуют спортивную площадку с футбольным полем.
Ранее сообщалось, что здание детской художественной школы имени Ватагина, расположенное на Средней Переяславской улице, капитально отремонтируют. Специалисты покрасят фасад и цоколь, заменят входные и подвальные двери, а также выход на чердак и кровлю.
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