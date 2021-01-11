Москвичам помогут сделать идеальное предложение руки и сердца в эфире Москвы 24

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На телеканале Москва 24 пройдет премьера программы "Идеальное предложение".

Ведущая новой программы "Идеальное предложение" Александра Буратаева поможет участникам сделать уникальное предложение руки и сердца.

Как добрая фея-крестница, она преобразит героя программы, поможет выбрать самое красивое, романтичное или необычное место для идеального предложения. А также даст практические советы и персональные рекомендации, которые помогут участникам программы обрести уверенность в себе и, как следствие, счастье в личной жизни.

В Москве ежедневно тысячи людей делают предложения руки и сердца. Жизнь не стоит на месте даже во время пандемии, локдаунов и ограничений. Смотрите программу "Идеальное предложение" на телеканале Москва 24.