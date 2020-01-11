В ЦОДД предупредили автомобилистов о тумане и гололедице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичных автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах из-за тумана и гололедицы. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.

"Синоптики продлили прогноз непогоды. До 9 часов завтрашнего утра ожидается туман, а на дорогах – гололедица", – отмечается в сообщении.

Во время движения водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, заключили в ведомстве.

Ранее в столичным регионе был продлен "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы и снега. Новое предупреждение действует до утра 12 января.

Как рассказал исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд, до середины января в Москве будет тепло из-за атлантического циклона. Ночью температура воздуха может быть слегка отрицательной, а днем – положительной.

Исключением станет ночь на 12 января, когда столбики термометров покажут минус 6 градусов, однако днем температура воздуха снова вернется к нулю. Похолодания не ожидается до 16 января включительно.

