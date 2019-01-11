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18:52

В Москве завершилась реставрация мемориальной квартиры Кржижановского

город культура

18:52

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице завершилась реставрация мемориальной квартиры Кржижановского, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Она расположена в историческом особняке на Садовнической улице.

В квартире на втором этаже с 1919 по 1959 год жил известный инженер Глеб Кржижановский. Там проходили совещания по плану электрификации страны − проекту ГОЭЛРО, в которых принимал участие Владимир Ленин.

Сам особняк, признанный объектом культурного наследия регионального значения, был построен в начале XIX века в стиле русского классицизм. В 1812 году первый дом сгорел при пожаре после вступления в Москву наполеоновских войск. Через пять лет его возродили как типичную купеческую постройку с подвалом для хранения товаров и мощными стенами. А в июне 1988 года в квартире № 5 открылась мемориальная экспозиция, посвященная жизни и деятельности инженера Глеба Кржижановского.

"К сожалению, в советское время дом практически полностью утратил первоначальный вид", − отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. Он напомнил, что реставрационные работы в доме стартовали в 2016 году. "Главной задачей специалистов было воссоздать интерьеры образца 1950-х годов − той эпохи, когда здесь располагалась контора инженера и жил он сам", − пояснил глава ведомства. По его словам, вскоре музей вновь откроет двери для посетителей. В этом году также планируют завершить реставрацию фасадов, добавил Емельянов.

Реставрация в квартире Кржижановского проводилась на основе исторических документов и фотографий. В комнатах по сохранившимся образцам воссоздали дубовый паркет и обои, уточнил глава Мосгорнаследия. Кроме того, специалистам удалось восстановить темперный рисунок в виде ласточек под потолком одной из комнат. Также отреставрировали мраморные подоконники и шесть голландских изразцовых печей.

После реставрации в музее появилось новшество − сенсорный стол. Благодаря интерактивной панели посетители смогут посмотреть архивные фотографии и исторические справки.

Ранее сообщалось, что дом-комод Чехова на Садовом кольце готовят к реставрации. В ходе подготовки эксперты изучат архивные фотографии и другие исторические документы. На их основе они разработают проект реставрации, а затем представят его на согласование в Мосгорнаследие.

город культура

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