Префекты округов и главы управ в январе встретятся с населением

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Префекты административных округов и главы управ встретятся с жителями в январе.

На встрече префектов административных округов с населением 23 января будут обсуждаться транспортные вопросы и вопросы развития территорий. С графиком встреч можно ознакомиться здесь.

Главы управ 125 районов встретятся с горожанами 16 января. Темами обсуждения станут благоустройство районов, ЖКХ, льготах социально-незащищенным гражданам. С расписанием можно ознакомиться здесь.