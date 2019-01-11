Полотно Шелепихинского моста обновят с учетом потребностей всех жителей города

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На Шелепихинском мосту проведут капитальный ремонт полотна. Документацию для объекта согласовала Мосгосэкспертиза, сообщает Агентство "Москва".

Мост построен в 1965 году. Движение по мосту осуществляется в сторону улицы Большая Филевская и Шмитовского проезда.

В ходе работ произведут ремонт тротуаров, замену бетона, гидроизоляции и деформационных швов. Также отремонтируют бетонные поверхности карнизов, парапеты и лестничные сходы.

Запланирован ремонт системы водоотвода и барьерного ограждения, расположенного на тротуаре и на разделительной полосе. Обновят асфальтобетонное покрытие.

После капремонта Шелепихинский мост будет приспособлен для маломобильных групп населения. На нем обустроят предупреждающие и направляющие тактильные указатели на тротуарах, перед нижней площадкой и на ступенях лестничных сходов.

Кроме того, поэтапно будет производиться переустройство контактной сети троллейбуса по временным схемам. Ремонт займет 5,4 месяца.