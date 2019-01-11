В "Москва-Сити" появится пятизвездочный бутик-отель

Пятизвездочный бутик-отель на 49 номеров появится в составе концертного зала в "Москва-Сити". Градостроительно-земельная комиссия скорректировала ранее выданную градостроительной документацию, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
В отеле создадут все условия для проживания звезд шоу-бизнеса. В частности, из номеров предусмотрен выход непосредственно на сцену и в зал.
Строительство многофункционального комплекса с торговым и культурно-развлекательным центрами ведется по адресу: Пресненская набережная, владение 2, на территории в 4,37 гектара.
Общая площадь объекта составляет почти 490 тысяч квадратных метров, из которых 180 отданы под торговый центр, 262,5 – под паркинг, 43 – под концертный зал.
Мультифункциональный концертный зал-трансформер будет располагаться под светопрозрачным куполом диаметром 64 метров. Купол выполнят в форме гигантских часов, он сможет раскрываться.
Ранее сообщалось, что на территории "Москва-Сити" построят 283-метровый небоскреб Grand Tower. Проект здания разработало столичное подразделение бюро Werner Sobek под руководством немецкого архитектора и инженера Вернера Зобека.
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