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09:54

В "Москва-Сити" появится пятизвездочный бутик-отель

город строительство

09:54

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пятизвездочный бутик-отель на 49 номеров появится в составе концертного зала в "Москва-Сити". Градостроительно-земельная комиссия скорректировала ранее выданную градостроительной документацию, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

В отеле создадут все условия для проживания звезд шоу-бизнеса. В частности, из номеров предусмотрен выход непосредственно на сцену и в зал.

Строительство многофункционального комплекса с торговым и культурно-развлекательным центрами ведется по адресу: Пресненская набережная, владение 2, на территории в 4,37 гектара.

Общая площадь объекта составляет почти 490 тысяч квадратных метров, из которых 180 отданы под торговый центр, 262,5 – под паркинг, 43 – под концертный зал.

Мультифункциональный концертный зал-трансформер будет располагаться под светопрозрачным куполом диаметром 64 метров. Купол выполнят в форме гигантских часов, он сможет раскрываться.

Ранее сообщалось, что на территории "Москва-Сити" построят 283-метровый небоскреб Grand Tower. Проект здания разработало столичное подразделение бюро Werner Sobek под руководством немецкого архитектора и инженера Вернера Зобека.

город строительство

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