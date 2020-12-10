Москва онлайн покажет доставку главной новогодней елки на Соборную площадь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

11 декабря съемочная группа Москвы онлайн встретит автопоезд с главной елкой страны, которая украсит Соборную площадь Кремля.

В конкурсе на звание самой красивой елки участвовали 50 деревьев, победила ель из Наро-Фоминска.

Возраст дерева – 96 лет, его высота составляет 25 метров, диаметр ствола – 60 сантиметров, а размах нижних веток – около 10 метров.

Смотрите трансляцию 11 декабря в 22:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.