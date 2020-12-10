В Москве с начала года пресечена деятельность 65 нелегальных игорных заведений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за 11 месяцев текущего года была пресечена деятельность 65 нелегальных игорных заведений, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.
"В их числе 10 казино, шесть залов игровых автоматов и 49 интернет-клубов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что департамент совместно с правоохранительными органами продолжает проводить проверки на выявление и пресечение фактов организации незаконных азартных игр.
"В октябре – ноябре проведение запрещенных азартных игр пресечено в квартирах на улицах Заречной и Сущевский Вал, а также в нежилом помещении жилого дома на улице Русаковской. Кроме того, нелегальные игорные заведения выявлены в офисных и торговых зданиях на улице Южнопортовой, Пакгаузное шоссе и в Большом Спасоглинищевском переулке", – говорится в сообщении.
Специалисты изъяли игровое оборудование, а в отношении организаторов незаконных азартных игр возбуждено 35 уголовных дел.
Ранее следствие предъявило обвинение 10 участникам преступной группы в организации четырех подпольных казино в столице. Отмечается, что разоблачить деятельность злоумышленников удалось совместно с сотрудниками Росгвардии и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Москвы. В ходе расследования было проведено 15 обысков.
"Московский патруль": на западе Москвы закрыли незаконное казино
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