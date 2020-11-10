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Город

16:59

Москва 24: Алексей Емельянов расскажет о деловой программе форума "Наследие"

город пресс-конференция

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

11 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция по теме "Третий молодежный форум "Наследие".

Департамент культурного наследия проводит форум в третий раз. В этом году в рамках конкурсной программы соревнуются 6 студенческих команд из 10 ведущих вузов столицы. Они разрабатывают проекты реставрации ансамбля казенного винного склада на Самокатной улице.

Деловая программа форума в этом году впервые будет открытой и доступной для всех желающих. Именно о ней на пресс-конференции расскажут руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов и ректор вуза-партнера МАРХИ Дмитрий Швидковский.

Форум состоится 1 и 2 декабря в онлайн-формате. С лекциями выступят международные эксперты, лучшие специалисты в области архитектуры, реставрации, социологии и экономики.

Смотрите прямую трансляцию 11 ноября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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