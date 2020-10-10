Дороги и тротуары Москвы промоют с шампунем 10 октября – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Масштабная промывка дорог и тротуаров пройдет в столице 10 октября, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

"Асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог всех категорий, а также прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории будут тщательно промыты с шампунем, а после этого еще раз водой", – рассказал Бирюков.

Он отметил, что спецсредство используется для удаления тех загрязнения, которые не смываются обычной водой. Заммэра подчеркнул, что в труднодоступных местах промывку будут осуществлять работники коммунальных служб.

Бирюков заявил, что спецсредство, которое будет использоваться, не содержит кислот и щелочей, а также полностью разлагается в почве. Он заверил, что оно совершенно безопасно.

Ранее масштабную промывку дорог и тротуаров в Москве провели 26 сентября. Планировалась очистка поверхностей от мазутных, масляных пятен и других загрязнений.